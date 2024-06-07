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بعد ان نفذتها اسرائيل بسلاح أميركي.. هل ستحرج ضربة النصيرات واشنطن؟

Lebanon 24
07-06-2024 | 02:47
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بينما لا تزال أعداد الضحايا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة تؤوي نازحين تابعة لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة غير نهائية، جدّ جديد على الحادثة المروعة من شأنه أن يضع أميركا في مأزق.
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فقد وجد تحليل لشبكة CNN الأميركية أن الضربة المميتة تم تنفيذها باستخدام سلاح أميركي الصنع.

وأعلنت الشبكة أنها لا تستطيع التحقق بشكل مستقل من ادعاءات الجيش الإسرائيلي الذي زعم استهداف عناصر من حركة حماس في الضربة، وكذلك هويات الأشخاص التسعة الذين قال إنه حدد هوياتهم.

إلا أنها خلصت بتقريرها بعد تحليل مقطع فيديو من مكان الحادث ومراجعة أجراها خبير أسلحة متفجرة، إلى أن ذخائر أميركية الصنع استخدمت في الهجوم على المدرسة.

كما حددت شظايا قنبلتين أميركيتي الصنع على الأقل من طراز GBU-39 ذات القطر الصغير (SDB) في مقطع فيديو تم تصويره في مكان الحادث بواسطة صحافي يعمل لديها.
 
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