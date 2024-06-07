التوتر سيّد الموقف.. هل تطرد قطر قادة "حماس" من الدوحة؟

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بعد تأخر حماس بالرد على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار، نقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤول أميركي قوله أن "قطر قامت فعليا بتهديد قادة حماس بالطرد من أراضيها إذا رفضت الحركة صفقة التهدئة".وأضاف أن "واشنطن حثت قطر على الإعلان أنها ستطرد قيادات حماس إذا لم تقبل الحركة الصفقة".من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن المسؤولين القطريين وجهوا انتقادات لحماس فيما يتعلق بصفقة التهدئة وأعربوا عن خيبة أملهم من سلوك الحركة.وتابعت أن القطريين يقتربون من فرض عقوبات على حماس ويمارسون ضغوطا شديدة على قيادتها للقبول بالمقترح الأميركي للتهدئة ولو بالمرحلة الأولى منه على الأقل. (سكاي نيوز عربية)