"فرصة مواتية".. البحرين تجدد تأييدها لمبادرة بايدن بشأن حرب غزة

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جددت البحرين تأييدها لمبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن، لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، حثت وزارة الخارجية البحرينية، إسرائيل وحماس على قبول المبادرة، باعتبارها فرصة مواتية لإنهاء الحرب المدمرة التي مضى عليها ثمانية أشهر، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المدنيين الأبرياء.ودعت الوزارة إسرائيل وحماس إلى تقديم التنازلات اللازمة مراعاة للأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني منها أهالي القطاع، والاستفادة من الجوانب الايجابية في المبادرة الأميركية التي يمكن البناء عليها لرفع معاناة أهالي القطاع وإعادة الأمن والاستقرار وإطلاق مفاوضات السلام العادل والشامل في المنطقة.ويتضمن المقترح الجديد الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن 3 مراحل، وستستمر المرحلة الأولى لمدة ستة أسابيع، وتشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية الرئيسية في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن النساء والجرحى والمسنين لدى حماس، ومئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم.وستشهد المرحلة الثانية من المقترح إطلاق سراح بقية الرهائن الأحياء، بينما تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة ويستمر وقف إطلاق النار، ورفع المساعدات الانسانية بمعدل 600 شاحنة يوميا.أما في المرحلة الثالثة، فسيتم خلالها تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة. (سكاي نيوز)