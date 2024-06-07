28
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
34
o
النبطية
36
o
زحلة
36
o
بعلبك
32
o
بشري
31
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"فرصة مواتية".. البحرين تجدد تأييدها لمبادرة بايدن بشأن حرب غزة
Lebanon 24
07-06-2024
|
04:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
جددت البحرين تأييدها لمبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن، لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، حثت وزارة الخارجية البحرينية، إسرائيل وحماس على قبول المبادرة، باعتبارها فرصة مواتية لإنهاء الحرب المدمرة التي مضى عليها ثمانية أشهر، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المدنيين الأبرياء.
Advertisement
ودعت الوزارة إسرائيل وحماس إلى تقديم التنازلات اللازمة مراعاة للأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني منها أهالي القطاع، والاستفادة من الجوانب الايجابية في المبادرة الأميركية التي يمكن البناء عليها لرفع معاناة أهالي القطاع وإعادة الأمن والاستقرار وإطلاق مفاوضات السلام العادل والشامل في المنطقة.
ويتضمن المقترح الجديد الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن 3 مراحل، وستستمر المرحلة الأولى لمدة ستة أسابيع، وتشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية الرئيسية في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن النساء والجرحى والمسنين لدى حماس، ومئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم.
وستشهد المرحلة الثانية من المقترح إطلاق سراح بقية الرهائن الأحياء، بينما تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة ويستمر وقف إطلاق النار، ورفع المساعدات الانسانية بمعدل 600 شاحنة يوميا.
أما في المرحلة الثالثة، فسيتم خلالها تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تزوّجت سارة أبي كنعان مدنيّاً أم كنسيّاً؟ هذا ما كشفته والدتها
Lebanon 24
هل تزوّجت سارة أبي كنعان مدنيّاً أم كنسيّاً؟ هذا ما كشفته والدتها
09:13 | 2024-06-06
06/06/2024 09:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الودائع... هذا آخر ما قاله منصوري
Lebanon 24
عن الودائع... هذا آخر ما قاله منصوري
10:14 | 2024-06-06
06/06/2024 10:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مُخيف في فرن الشباك... شاهدوا الفيديو التالي من هناك
Lebanon 24
مشهد مُخيف في فرن الشباك... شاهدوا الفيديو التالي من هناك
10:10 | 2024-06-06
06/06/2024 10:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
موقوف لدى شعبة المعلومات بتهمة الابتزاز المالي والاحتيال
Lebanon 24
موقوف لدى شعبة المعلومات بتهمة الابتزاز المالي والاحتيال
07:28 | 2024-06-06
06/06/2024 07:28:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقلاب "فان" لنقل الركاب... ومعلومات عن سقوط قتيل
Lebanon 24
إنقلاب "فان" لنقل الركاب... ومعلومات عن سقوط قتيل
10:28 | 2024-06-06
06/06/2024 10:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:50 | 2024-06-07
إذا استقال.. من سيخلف غانتس في حكومة الحرب؟
05:48 | 2024-06-07
محاكمات وسجن... دولة عربيّة تتّخذ إجراءات صارمة بحقّ وزراء ونواب سابقين
05:38 | 2024-06-07
إسرائيل تخطط لهجمات واسعة على جماعات لإيران في العراق
05:30 | 2024-06-07
هل يعلم بايدن ماذا يفعل؟.. تقرير لـ"The Telegraph" يُجيب
05:24 | 2024-06-07
إستطلاع يكشف بالتفاصيل.. هل يُريد الإسرائيليّون حرباً مع "حزب الله"؟
05:21 | 2024-06-07
هل تستطيع إسرائيل الإنتصار على "حزب الله"؟... إليكم ما قاله قائد عسكريّ بارز
فيديو
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
07/06/2024 13:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
07/06/2024 13:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
07/06/2024 13:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24