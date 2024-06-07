خرج من منزله ولم يعد.. العثور على جثة أحد أغنى الأغنياء في بولندا

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أعلنت الشرطة البولندية وفاة أحد أغنى سكان البلاد رجل الأعمال يجي كاجانوفسكي، بعد أن خرج، الخميس، من منزله في بلدة كروستينكي ويزني، محافظة بودكارباتسكي ولم يعد.وقال بافيل بوزينسكي، المسؤول الصحفي بشرطة كروسنو، الواقعة في جنوب شرق البلاد، للصحفيين: "اكتمل البحث عن أحد السكان المحليين في تمام الساعة الواحدة صباحا (توقيت بولندا)، وعثر رجال الإنقاذ على جثة رجل مفقود يبلغ من العمر 54 عاما".ولم يحدد المسؤول البولندي سبب الوفاة، لكنه أشار إلى أنه تم العثور على الجثة بعد جهود بحث مكثفة، حيث شارك في البحث رجال شرطة وعمال إنقاذ وكلاب وطائرة مسيّرة مزودة بجهاز تصوير حراري. (روسيا اليوم)