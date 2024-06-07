إسرائيل تخطط لهجمات واسعة على جماعات لإيران في العراق





وزعم الجيش أن هذه الهجمات تهدف لتدمير قدرات الميليشيات الإيرانية في المنطقة.

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أتى هذا التهديد على ما يبدو بعدما كثفت الجماعات المسلحة في العراق هجماتها الصاروخية على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف في واشنطن وبعض الحلفاء من انتقام إسرائيلي محتمل وتصعيد إقليمي.



وعلى الرغم من أن المسؤولين الغربيين والخبراء الإسرائيليين لا ينظرون إلى الهجمات التي تتم في كثير من الأحيان من مسافة مئات الكيلومترات، على أنها تشكل نفس مستوى التهديد لإسرائيل مثل الضربات المباشرة التي تشنها حماس وحزب الله، فإنها زادت مؤخرا من حيث العدد والتعقيد، وفقا لوكالة "رويترز". أفاد تقرير جديد بأن الجيش الإسرائيلي يخطط لهجمات واسعة على جماعات لإيران في العراق، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية محلية.وزعم الجيش أن هذه الهجمات تهدف لتدمير قدرات الميليشيات الإيرانية في المنطقة.أتى هذا التهديد على ما يبدو بعدما كثفت الجماعات المسلحة في العراق هجماتها الصاروخية على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف في واشنطن وبعض الحلفاء من انتقام إسرائيلي محتمل وتصعيد إقليمي.وعلى الرغم من أن المسؤولين الغربيين والخبراء الإسرائيليين لا ينظرون إلى الهجمات التي تتم في كثير من الأحيان من مسافة مئات الكيلومترات، على أنها تشكل نفس مستوى التهديد لإسرائيل مثل الضربات المباشرة التي تشنها حماس وحزب الله، فإنها زادت مؤخرا من حيث العدد والتعقيد، وفقا لوكالة "رويترز".

وكشف التقرير أنه يتم استخدام أسلحة جديدة مثل صواريخ كروز بانتظام منذ أيار، ما يصعب على الدفاعات الجوية تدميرها.



كما نقلت الوكالة عن مصادر في الجماعات المسلحة نفسها، إلى جانب مسؤولين أميركيين ومسؤولين إقليميين آخرين، شرط عدم الكشف عن هويتهم، وقالوا إن الهجمات التي شنتها الفصائل العراقية، بما في ذلك كتائب حزب الله والنجباء، كانت سببا لقلق متزايد بالنسبة لواشنطن. (العربية)