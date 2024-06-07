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عربي-دولي

لماذا منعت إيران نشر صور مرشحي الرئاسة مع خامنئي؟

Lebanon 24
07-06-2024 | 06:16
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مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أعادت لجنة الانتخابات نشر شروط الترشح، وذكّرت المرشحين بقواعد واشتراطات ضرورية ومتعارف عليها لمنع خرق القانون، ومن تلك الشروط منع المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية من نشر صورهم المشتركة مع المرشد الراحل روح الله الخميني، والمرشد الحالي علي خامنئي.
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وأوضح المختص بشؤون إيران وآسيا الوسطى في قناة "العربية" مسعود الفك، أن منع المرشحين يأتي حتى لا ينسبوا أنفسهم إلى المرشد، لاسيما سياسياً.

وقال إن منع نشر الصور مع المرشد ليس موضوعاً جدیداً، بل هو من شروط الانتخابات منذ زمن طویل، حتى لا يعتبر المرشح من نفس الخط السياسي للمرشد أو مدعوماً من قبله.
 
هذا وكانت اللجنة قد أكدت أيضاً على حظر التعبير عن محتوى يتعارض مع سياسات القيادة المعلنة، وضرورة تقديم المرشحين لأفلامهم الوثائقية الإذاعية والتلفزيونية للمراجعة قبل 48 ساعة من بثها عبر القنوات الرسمية.

ويشار إلى أنه من المقرر أن تشهد إيران إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 28 حزيران الجاري، بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في 19 آيار الماضي، جراء تحطم مروحيته الرئاسية شمال غرب إيران. (العربية) 

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