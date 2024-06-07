بايدن: نتنياهو "يستمع إليّ" بشأن عملية رفح

Advertisement

أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تراجع حدة التوترات بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما يستعد الأخير للتوجه إلى واشنطن شهر تموز المقبل.وفي مقابلة مع قناة "إيه بي سي"، سُئل بايدن عما إذا كان نتنياهو يستمع إليه في ما يتعلق بالعملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في رفح، فكان جوابه: "أعتقد أنه يستمع إلي".وأضاف: "كان جنود الجيش الإسرائيلي سيذهبون إلى رفح لغزوها بأكملها، ويدخلون المدينة ويتحركون بكامل قوتهم. لكنهم لم يفعلوا ذلك". (سكاي نيوز عربية)