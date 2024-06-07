Advertisement

عربي-دولي

بايدن: نتنياهو "يستمع إليّ" بشأن عملية رفح

Lebanon 24
07-06-2024 | 07:14
A-
A+
Doc-P-1209008-638533665823911771.jpg
Doc-P-1209008-638533665823911771.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تراجع حدة التوترات بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما يستعد الأخير للتوجه إلى واشنطن شهر تموز المقبل.

وفي مقابلة مع قناة "إيه بي سي"، سُئل بايدن عما إذا كان نتنياهو يستمع إليه في ما يتعلق بالعملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في رفح، فكان جوابه: "أعتقد أنه يستمع إلي".
Advertisement

وأضاف: "كان جنود الجيش الإسرائيلي سيذهبون إلى رفح لغزوها بأكملها، ويدخلون المدينة ويتحركون بكامل قوتهم. لكنهم لم يفعلوا ذلك". (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2024-06-07
10:50 | 2024-06-07
10:45 | 2024-06-07
10:20 | 2024-06-07
10:00 | 2024-06-07
09:56 | 2024-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24