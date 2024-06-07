Advertisement

إقتصاد

أكبر شركات ساويرس في أوروبا تُعلن إفلاسها

Lebanon 24
07-06-2024 | 07:26
A-
A+
Doc-P-1209012-638533672495250828.jpg
Doc-P-1209012-638533672495250828.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة FTI Group، ثالث أكبر شركة سياحة في أوروبا، والتي يمتلك رجل الأعمال المصري سميح ساويرس الأغلبية فيها بنسبة 75.1 بالمائة، أنها رفعت دعوى إفلاس أمام محكمة ميونيخ الإقليمية. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأوكراني في كلمة أمام البرلمان الفرنسي: أوروبا لم تعد تنعم بالسلام
lebanon 24
07/06/2024 18:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق تطبيق Gemini في المملكة المتحدة وأوروبا
lebanon 24
07/06/2024 18:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أوروبا تنتخب نوابها.. تكريس صعود اليمين المتطرف والأحزاب القومية!
lebanon 24
07/06/2024 18:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
في السودان... أوروبا تعتزم فرض عقوبات على 6 شخصيات "عسكرية"
lebanon 24
07/06/2024 18:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

ساويرس

أوروبا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2024-06-07
10:50 | 2024-06-07
10:45 | 2024-06-07
10:20 | 2024-06-07
10:00 | 2024-06-07
09:56 | 2024-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24