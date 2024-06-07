أكبر شركات ساويرس في أوروبا تُعلن إفلاسها

أعلنت شركة FTI Group، ثالث أكبر شركة سياحة في أوروبا، والتي يمتلك رجل الأعمال المصري سميح ساويرس الأغلبية فيها بنسبة 75.1 بالمائة، أنها رفعت دعوى إفلاس أمام محكمة ميونيخ الإقليمية. (روسيا اليوم)

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