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للمرة الأولى علنا.. بايدن يعتذر لزيلينسكي بسبب "الـ6 أشهر القاتلة"

Lebanon 24
07-06-2024 | 08:11
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للمرة الأولى علنا، اعتذر الرئيس الأميركي جو بايدن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، بسبب تعليق المساعدات العسكرية الأميركية لمدة أشهر مما سمح لروسيا بتحقيق مكاسب في ساحة المعركة.

في حديثه في باريس، حيث حضر كلاهما احتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين لعمليات يوم الإنزال، قال بايدن لزيلينسكي إنه اعتذر للشعب الأوكراني على مدى أسابيع من عدم معرفة ما إذا كان المزيد من المساعدة ستأتي، بينما انتظر الكونغرس 6 أشهر قبل إرسال حزمة المساعدات العسكرية التي أمر بها بايدن بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا.
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مع ذلك، أصر بايدن على أن الشعب الأميركي يقف إلى جانب أوكرانيا على المدى الطويل، موضحا: "ما زلنا معكم بالكامل". (سكاي ميوز عربية) 
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