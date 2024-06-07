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عربي-دولي
بسبب صورة "سيلفي"... إمرأة خسرت حياتها بطريقة مروّعة جدّاً
Lebanon 24
07-06-2024
|
09:39
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انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لامرأة لقيت مصرعها بعدما اقتربت من قطار أثناء التقاط صورة "سيلفي"، حيث ضرب القطار رأسها.
ووقع الحادث في المكسيك خلال تجمع بعض الأشخاص لالتقاط صورٍ لقطار قديم بمحرك بخاري بالقرب من منطقة "هيدالجو" أثناء مروره.
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واقتربت المرأة كثيراً من قضبان السكة، بينما كانت تجلس لالتقاط صورة "سيلفي" مع القطار الذي يقترب.
وأظهر مقطع مصور المرأة ذات القميص البرتقالي وهي تستعد لالتقاط صورة، ومع اقتراب القطار استعدت المرأة للمفاجأة، حيث سقطت على ركبة واحدة بعدما ضربتها زاوية محرك القطار بمؤخرة رأسها، مما أدى إلى اصطدامها للأمام، فيما هرب طفل مصدوم كان بقربها، بينما مسك رجل قريب بجثة الضحية وسحبها بعيداً عن القطار، حيث المارة على بعد أمتار فقط. (العربية)
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