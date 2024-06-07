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عربي-دولي

ستولتنبرغ: لا نرى "تهديدا عسكريا وشيكا" من روسيا لدول "الناتو"

Lebanon 24
07-06-2024 | 09:55
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أكد أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، عدم وجود "تهديد عسكري وشيك" من روسيا لدول الحلف، بعدما اتهم الكرملين الغرب بالسعي الى تصعيد الوضع في أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون: "طالما أننا لا نريد ترك مجالا لسوء الفهم أو التقييمات الخاطئة في موسكو أو عواصم أخرى لدول يمكن أن تهاجمنا، فليس هناك تهديد عسكري وشيك لدول "الناتو".
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وردا على سؤال عن احتمال أن تختبر روسيا مدى التزام دول "الناتو" بموجب البند الخامس من ميثاقه، الدفاع عن بعضها البعض في حال تعرض أي منها لاعتداء، أجاب ستولتنبرغ: "لا نرى أي تهديد عسكري وشيك ضد أي بلد في الحلف".

وأضاف: "نتيجة لذلك لا نعتقد بأن البند الخامس سيكون موضع اختبار". (روسيا اليوم) 
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