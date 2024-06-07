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إقتصاد

بوتين: التجارة مع الدول الصديقة تمثل ثلاثة أرباع تجارتنا

Lebanon 24
07-06-2024 | 09:56
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا على الرغم من العراقيل والعقوبات غير الشرعية لا زالت من كبار المشاركين في التجارة العالمية.

وأشار الرئيس الروسي، في كلمة بالجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلى أن روسيا تعمل على هيكل الصادرات والاستيراد رغم الحواجز الغربية.
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وقال بوتين إن "تجارة روسيا مع الدول الصديقة تمثل ثلاثة أرباع إجمالي حجم تجارتها"، معربا عن استعداد روسيا لعقد شراكات في المجال التكنولوجي.

وشدد على أن روسيا ستظل أحد المشاركين الرئيسيين في التجارة العالمية رغم كل العقبات والعقوبات، وقال: "روسيا تبقى أحد المشاركين الرئيسيين في التجارة العالمية وتعمل بنشاط على تطوير الخدمات اللوجستية وجغرافية التعاون، وكمثال على ذلك نمت علاقاتنا مع الدول الآسيوية بنسبة 60% من 2020 إلى 2023، ومع الشرق الأوسط تضاعفت تقريبا، ومع إفريقيا نمت بنسبة 69%، ومع أمريكا اللاتينية صعد بنسبة 42%".

وأضاف أن حصة التعاملات بالعملات الأجنبية انخفضت بنحو مرتين، بالمقابل نما نصيب الروبل الروسي بثلاثة أضعاف في تسويات الاستيراد والتصدير. (روسيا اليوم)

إقتصاد

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