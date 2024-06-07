شركة فرنسية ألمانية تفتتح فرعا لصناعة الأسلحة في أوكرانيا

وافقت شركة الأسلحة الفرنسية الألمانية "كي أن دي أس" التي تصنع مدافع "قيصر" رسميا على إنشاء فرع لها بأوكرانيا أثناء وجود رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في باريس يوم الجمعة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشركة أن فرع شركتها الجديد سيقوم بإنتاج معدات عسكرية وذخائر في الأراضي الأوكرانية، حسبما أعلنه وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو ونظيره الألماني بوريس بيستوريوس في نهاية مارس الماضي.



ووقع ممثلون عن "كي أن دي أس - فرنسا" وشركة "أي أن أم أي كي" الأوكرانية على خطابي نوايا، أحدهما يتعلق بإنشاء مركز صيانة لمدافع "قيصر" والثاني - بالطباعة ثلاثية الأبعاد لقطع الغيار.



كما تم إضفاء الطابع الرسمي على عقد لنقل الإنتاج المرخص لقذائف عيار 155 ملم إلى الأراضي الأوكرانية. (روسيا اليوم)