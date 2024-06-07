Advertisement

إقتصاد

شركة فرنسية ألمانية تفتتح فرعا لصناعة الأسلحة في أوكرانيا

Lebanon 24
07-06-2024 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1209071-638533777312945692.jpg
Doc-P-1209071-638533777312945692.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وافقت شركة الأسلحة الفرنسية الألمانية "كي أن دي أس" التي تصنع مدافع "قيصر" رسميا على إنشاء فرع لها بأوكرانيا أثناء وجود رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في باريس يوم الجمعة.
 
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشركة أن فرع شركتها الجديد سيقوم بإنتاج معدات عسكرية وذخائر في الأراضي الأوكرانية، حسبما أعلنه وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو ونظيره الألماني بوريس بيستوريوس في نهاية مارس الماضي.

ووقع ممثلون عن "كي أن دي أس - فرنسا" وشركة "أي أن أم أي كي" الأوكرانية على خطابي نوايا، أحدهما يتعلق بإنشاء مركز صيانة لمدافع "قيصر" والثاني - بالطباعة ثلاثية الأبعاد لقطع الغيار.

كما تم إضفاء الطابع الرسمي على عقد لنقل الإنتاج المرخص لقذائف عيار 155 ملم إلى الأراضي الأوكرانية. (روسيا اليوم) 
Advertisement

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:40 | 2024-06-07
13:20 | 2024-06-07
13:00 | 2024-06-07
12:38 | 2024-06-07
12:27 | 2024-06-07
12:18 | 2024-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24