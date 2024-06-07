ثلاث أزمات ستدفع إسرائيل إلى الحافة.. تقرير إسرائيلي يكشف

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ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه مع تراجع الشرعية الدولية للحرب على غزة وإنهاك الجيش الإسرائيلي، فإن الحرب مع حزب الله في لبنان ستدفع إسرائيل إلى الحافة لأنها ستُشكل تحديًا كبيرًا للجبهة الداخلية الإسرائيلية، حيث ستواجه المدن في الشمال والوسط تهديدًا بأبعاد وقوة نيران غير مسبوقة.وأوضحت أنه مع دخول حرب غزة شهرها التاسع، من الصعب الإعلان عن وجود أخبار جيدة في الأفق، موضحة أن سلسلة المناقشات التي جرت في الأسابيع القليلة الماضية مع شخصيات رفيعة المستوى في جهاز الأمن تشير بشكل متزايد إلى أن إسرائيل تتجه نحو فشل ذريع متعدد الأبعاد.وأشارت الصحيفة إلى أن كلا من إسرائيل وحزب الله لا يريدان حرباً شاملة حتى الآن، لكن من المحتمل أن يصلا إلى تلك المرحلة، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى سوء التقدير. وكما هو الحال في غزة، فإن إسرائيل لا تنجح في ترجمة التراكم الكبير من الإنجازات التكتيكية إلى نصر استراتيجي.وسلطت الصحيفة الضوء على نتائج المناوشات مع حزب الله التي زادت الإحباط الشعبي وبالتالي كثفت الضغط على إسرائيل للتصرف، خاصة بعد إجلاء 60 ألف إسرائيلي من منازلهم على طول الحدود، فضلا عن استمرار سقوط القتلى في الشمال، وإطلاق عشرات الصواريخ والطائرات بدون طيار كل يوم.وهذه التطورات أسفرت عن الخطة، التي أوضحت الصحيفة أنها لا تزال تدرسها أعلى المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل، والتي تتمثل في تكثيف الهجمات على حزب الله بشكل كبير على أمل جعله يتوقف عن إطلاق النار مع تجنب حرب شاملة.لكن "هآرتس" ذكرت أن أنصار هذه الفكرة ما زالوا غير قادرين على تفسير السبب الذي يجعلهم يعتقدون أن حزب الله سوف يتم ردعه بهذه الطريقة، ولن يحدث العكس وهو استمرار الهجمات ردا على إسرائيل دون إشعال حرب.وانتقدت الصحيفة رغبة بعض وزراء حزب الليكود ووزراء اليمين المتشدد في شن هجوم شامل ضد حزب الله. وأوضحت أن "الأسبوع الجاري يصادف الذكرى الثانية والأربعين لحرب 1982 الفاشلة في لبنان، ويبدو أن هؤلاء الناس لم يتعلموا شيئاً من تلك المحاولة الإسرائيلية في لبنان. وبالنسبة للبعض منهم، من الضروري أيضًا قصف إيران ووضع حد للتهديد النووي الذي يتطور من هناك. ومن الواضح أنهم ليس لديهم أدنى فكرة عن الوضع الحقيقي للجيش الإسرائيلي وقدراته".وبالنسبة لغزة، ترى الصحيفة أن استمرار الحرب بين حماس والجيش الإسرائيلي بهذا الشكل وبدون وجود حل واضح تؤثر سلبا على الجنود المرهقين، مُحذرة من أن الوقت ينفد أمام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.وعلى الجانب الآخر، ذكرت الصحيفة أن المحادثات حول صفقة الرهائن مع حماس يبدو أنها دخلت أزمة جديدة، بعد أن بدا للحظة أن خطاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد يحل الوضع.وذكرت أنه مر أسبوع منذ خطاب بايدن، وحتى مساء الخميس لم يصل أي رد رسمي من زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، على الاقتراح الإسرائيلي الأميركي لوقف إطلاق النار وصفقة رهائن ثانية. ويؤكد كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية أن إسرائيل ردت بشكل إيجابي على الاقتراح وأن الكرة الآن في ملعب حماس.ووفقا للصحيفة، الفجوة بين الجانبين تكمن في الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من الصفقة، إذ تخشى حماس أن تنصب إسرائيل فخاً لها أو أن تتعثر المفاوضات ويستأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الحرب كما فعل في كانون الأول.ونتيجة لهذه التطورات ترى الصحيفة أنه إذا دخلت إسرائيل في حرب حاليا مع حزب الله، فمن المرجح أن تجد نفسها بلا شرعية دولية، وبدون دعم أميركي قوي وفي ظل جيش منهك يكافح من أجل السيطرة على المنطقة وكذلك الحفاظ على إمدادات منتظمة من الذخائر وقطع الغيار.