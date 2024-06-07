Advertisement

عربي-دولي

الأونروا: نطالب بإجراء تحقيق في كافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المباني التابعة للوكالة

Lebanon 24
07-06-2024 | 11:20
A-
A+
Doc-P-1209082-638533804444381523.jpeg
Doc-P-1209082-638533804444381523.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

طالبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الجمعة، بإجراء تحقيقات في كافة الانتهاكات الإسرائيلية ضدها، بما يشمل الهجمات على مبانيها ومراكزها التي تؤوي نازحين مدنيين.

 جاء ذلك على لسان جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بالأونروا، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، ونشرت المنظمة الأممية فحواها على منصة "إكس".

 وأضافت توما: "مرافق الأمم المتحدة محمية بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب أن تكون ملاجئ آمنة للمدنيين".

كما طالبت المسؤولة الأممية بـ"إجراء تحقيقات في كافة الانتهاكات ضد الأمم المتحدة، بما في ذلك الهجمات على مبانيها". (الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:28 | 2024-06-07
18:34 | 2024-06-07
17:59 | 2024-06-07
17:43 | 2024-06-07
16:35 | 2024-06-07
16:12 | 2024-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24