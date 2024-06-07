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إقتصاد

واردات الصين من النفط تتراجع.. هذا ما بلغته

Lebanon 24
07-06-2024 | 11:53
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إنخفضت واردات الصين من النفط الخام، اليوم الجمعة، 8.7 بالمئة في ايار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق مع تقليص مصافي التكرير مشترياتها.

وكشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن واردات أكبر مشتر للنفط الخام في العالم بلغت الشهر الماضي 46.97 مليون طن، أو نحو 11.06 مليون برميل يوميا.
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تعليقاً على ذلك، قالت شركة أويلتشيم الصينية لاستشارات السلع إن انخفاض الواردات يأتي في وقت تقوم فيه مصافي التكرير الكبيرة التي تديرها الدولة بصيانة دورية.


وذكر لين يي المحلل في شركة "ريستاد إنرجي": "بصرف النظر عن أنشطة الصيانة المكثفة لمصافي التكرير في نيسان وايار، كان ضعف الطلب على البنزين والديزل السبب الرئيسي أيضا وراء ضغوط التشغيل. وانخفض الطلب المحلي على الديزل هذا العام عن المتوقع مع دخول شاحنات الغاز الطبيعي المسال سريعا بسبب أسعار الغاز الرخيصة نسبيا".
 
 

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