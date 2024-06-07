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زعيم حزب "إسرائيل بيتنا": تلقينا إذلالا كاملا بدلا من النصر الكامل

Lebanon 24
07-06-2024 | 12:38
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اعتبر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان، الجمعة، أن حكومة بلاده تلقت "إذلالا كاملا" في قطاع غزة بدل "النصر الكامل" الذي تحدثت عنه، فيما "خسرت الشمال وتواصل الاستسلام" لـ"حزب الله".

 وقال ليبرمان، في منشور عبر منصة إكس: "خسرت الحكومة الإسرائيلية الشمال وتواصل الاستسلام لحزب الله، الذي يفعل كل ما يحلو له".

 وأضاف: "8 أشهر بالضبط مرت على 7 تشرين الأول 2023، 8 أشهر تلقينا خلالها إذلالا كاملا بدل النصر الكامل، حيث لم نقض على حماس، ولم نعد جميع المحتجزين (الأسرى بغزة)".

 وتابع ليبرمان حديثه: "حان الموعد الآن لقيادة مختلفة". ( الاناضول)

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