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عربي-دولي

الحوثيون: نفذنا عمليتين ضد سفينتين في البحر الأحمر بمسيرات وصواريخ

Lebanon 24
07-06-2024 | 14:10
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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الجمعة، استهدافها بصواريخ ومسيّرات سفينتين في البحر الأحمر تابعتين لشركات انتهكت حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل.

 جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع.

وقال سريع إن "القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية (التابعة للجماعة) نفذت عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر ضد سفينتي (Elbella وAAL GENOA) التابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة (إسرائيل)"، دون ذكر جنسية الشركات أو السفينتين.

وأوضح أن "عملية الاستهداف تمت بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والبحرية، وكانت الإصابة دقيقة".

 وأكد "استمرار قوات الجماعة في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". (الأناضول)

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