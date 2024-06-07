الرئاسة الفلسطينية: عزلة إسرائيل على المستوى الدولي مستمرة

رحبت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، بإدراج منظمة الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي في قائمة الأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال، المعروفة إعلاميا بـ"قائمة العار"، مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار "فوري" بوقف الحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وقال متحدث الرئاسة إن "المطلوب الآن من مجلس الأمن اتخاذ قرار بالوقف الفوري للعدوان المتواصل على أبناء شعبنا، ووقف جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة والضفة والقدس".

وأضاف: "الوقت قد حان لوقف العدوان وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإدراج إسرائيل على قائمة الدول التي تنتهك حقوق الأطفال، وقرارات محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي".

وقال أبو ردينة، إنه "كان يجب وضع دولة الاحتلال الإسرائيلي على هذه القائمة منذ فترة طويلة مع استمرارها في ارتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية".

وتابع أن "العالم كله الآن يعترف بدولة فلسطين، وأن الاعترافات بدولة فلسطين لا زالت تتوالى من كثير من الدول، وأن عزلة إسرائيل على المستوى الدولي مستمرة، وكذلك عزلة الإدارة الأميركية التي تلجأ للفيتو وتدعم الاحتلال بالمال والسلاح".

واعتبر أن هذه الخطوة تأتي "في الاتجاه الصحيح لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ووضع حد لها" من قبل المجتمع الدولي، على طريق تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

(الأناضول)