الاتحاد الإفريقي يدعو طرفي الحرب بالسودان لإنهاء القتال دون شروط

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، الجمعة، الطرفين المتحاربين في السودان إلى استئناف المفاوضات في مدينة جدة السعودية، ووقف القتال دون شرط.

وقال فكي، في بيان: "أشعر بالقلق رغم الجهود العديدة التي يبذلها المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الطرفين، فإن الوضع في السودان استمر في التدهور، وأدى إلى الجوع الحاد وحتى المجاعة في أجزاء مختلفة من السودان، مما يهدد حياة الناس بل ملايين المدنيين".

وتابع: "أدعو الطرفين المتحاربين، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى العودة فوراً إلى منبر جدة، وإنهاء القتال دون قيد أو شرط، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المحتاجين".

وترعى السعودية والولايات المتحدة منذ 6 أيار الماضي محادثات بين الجيش و"الدعم السريع"، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين المتصارعين، ما دفع الرياض وواشنطن لتعليق المفاوضات.

وأدان فكي، بحسب البيان، بأشد العبارات المذبحة التي ارتكبت في قرية "ود النورة" بولاية الجزيرة وسط السودان الأربعاء.

وقال عن ذلك: "علمت بالأخبار المروعة التي أفادت بمقتل ما لا يقل عن 150 مدنياً، بينهم 35 طفلاً بشكل عشوائي في الهجمات المستمرة على البلدة".

وأضاف: "هذا العدد المروع من القتلى تذكير قاتم بأن النساء والأطفال، في هذه الحرب، التي لا معنى لها، يتحملون وطأة الدمار الوحشي الذي ترتكبه الأطراف المتحاربة".

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن "المشاهد لأكثر من 100 جثة يتم تحضيرها للدفن يجب أن تعزز تصميم المجتمع الدولي والتزامه بوضع حد لهذه الحرب مرة واحدة وإلى الأبد"، وفق البيان.

وأعاد فكي، أعاد تذكير "الطرفين المتحاربين في السودان بالتزاماتهما القانونية باحترام القانون الإنساني الدولي".

وأكد على ضرورة "محاسبة مرتكبي هذه الفظائع وغيرهم من أمثالها". (الأناضول)