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تعليمات خاصة.. الولايات المتحدة تحدّث شروط استخدام الأسلحة النووية

Lebanon 24
07-06-2024 | 14:37
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وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرا على التعليمات المحدثة بشأن شروط استخدام الولايات المتحدة للأسلحة النووية.

وقال مساعد الرئيس الأميركي، مدير شؤون الرقابة على الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار في مجلس الأمن القومي الأميركي، براناي فادي، خلال مؤتمر لجمعية الرقابة على الأسلحة بواشطن، اليوم الجمعة، إن التعليمات المحدثة "تأخذ بعين الاعتبار واقع العصر النووي الجديد".
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وتشدد التعليمات "على ضرورة أخذ زيادة وتنوع الترسانة النووية الصينية بعين الاعتبار وكذلك ضرورة ردع روسيا والصين وكوريا الشمالية في آن واحد"، وفقاً للمسؤول الأميركي.

وقال فادي: "التعليمات تؤكد تمسكنا باستخدام الرقابة على الأسلحة والوسائل الأخرى لتقليص كمية الأسلحة النووية الضرورية لتحقيق الأهدف إلى أدنى حد ممكن، وتؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل الالتزام بالقيود الواردة في المعاهدة الجديدة حول الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بشرط أن تقوم روسيا بذلك أيضا".

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