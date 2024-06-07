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إسرائيل تعلن سيطرتها الكاملة على "محور فيلادلفيا"

Lebanon 24
07-06-2024 | 15:30
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، سيطرته بالكامل على محور فيلادلفيا الحدودي، من معبر كرم أبو سالم جنوبا إلى شاطئ البحر المتوسط شمالا.

 وأوضح موقع "إسرائيل 24" أن الجيش الإسرائيلي سيطر كليا على محور فيلادلفيا من شرق وحتى أقصى غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد نحو شهر من العملية العسكرية في المدينة الواقعة على الحدود مع مصر.

 وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام إسرائيلية، آليات الجيش وهي عند آخر نقطة في المحور، قرب شاطئ مدينة رفح. 

 وشهدت ساعات فجر الجمعة، عمليات قصف مكثفة طالت عددا من المناطق الغربية من مدينة رفح، قبل أن يتقدم الجيش الإسرائيلي بآلياته انطلاقا من المناطق التي كان قد سيطر عليها في وقت سابق على الشريط الحدودي.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن السيطرة على محور فيلادلفيا احدى أهم أهداف عمليته العسكرية في مدينة رفح، حيث يتهم حماس باستخدامه لتنفيذ عمليات تهريب. (سكاي نيوز)

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