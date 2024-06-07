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عربي-دولي
إسرائيل تؤكد مقتل 17 عنصراً من حماس والجهاد بغارة على مدرسة في غزة
Lebanon 24
07-06-2024
|
18:34
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أكّد الجيش الإسرائيلي أنّه قتل 17 عنصراً من حركتي حماس والجهاد في غارة شنّها الخميس على مدرسة تابعة للأونروا في وسط قطاع غزة وأوقعت وفق الأمم المتحدة 35 قتيلا على الأقلّ.
وقال الجيش في بيان إنه "تمّ حتى الآن تأكيد هوية 17 من عناصر حماس والجهاد الذين تمّت تصفيتهم في الغارة على صفوف دراسية عدّة قالت إنهم اختبؤوا فيها في مجمّع مدرسة للأونروا في النصيرات".
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وأضاف أنّ "أحد هؤلاء القتلى كان قد "شارك" في الهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الاول وأشعل فتيل هذه الحرب".
وأوضح الجيش أنه "ينشر هذه الحصيلة الجديدة بعد أن حدّد هويات ثمانية مسلحين قُتلوا في الغارة".
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري قال مساء الخميس إنّ الغارة أسفرت عن تصفية تسعة مقاتلين فلسطينيين، بعضهم شارك في هجوم 7 تشرين الاول.
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