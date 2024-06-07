البيت الأبيض: ننتظر ردّ حماس الرسمي على مقترح وقف إطلاق النار

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قال البيت الأبيض إنه "لا يزال في انتظار تلقي رد رسمي من حركة حماس على أحدث مقترحات وقف إطلاق النار في صراع قطاع غزة".وقال المتحدث جون كيربي لصحفيين إن "الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبحثان المسألة خلال اجتماع السبت".ويتوجّه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن الضغط على إسرائيل وحماس للقبول باقتراح لوقف إطلاق النار قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي.