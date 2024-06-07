27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إجراءات أمنية إضافية.. محتجون مناصرون لغزة يعتزمون محاصرة البيت الأبيض
Lebanon 24
07-06-2024
|
23:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
ينوي ناشطون مؤيدون للفلسطينيين يطالبون بإنهاء الحرب في غزة والدعم الأميركي لإسرائيل، محاصرة البيت الأبيض خلال احتجاج في مطلع الأسبوع، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ إجراءات أمنية إضافية، بما في ذلك إقامة سياج.
Advertisement
وقال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأميركي "استعدادا للأحداث التي ستقام في مطلع الأسبوع في واشنطن العاصمة، والتي من المحتمل أن تتجمع فيها حشود كبيرة، تم اتخاذ إجراءات إضافية للسلامة العامة بالقرب من مجمع البيت الأبيض".
وقالت جماعات مناصرة ونشطاء مثل حركة كود بينك النسائية ومجلس العلاقات الإسلامية الأميركية أمس الجمعة إنه من المقرر تنظيم تظاهرات اليوم السبت، بمناسبة مرور ثمانية أشهر على الحرب الإسرائيلية في غزة التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية مع انتشار الجوع والدمار.
وشهدت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، شهورا من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تراوحت بين مسيرات في واشنطن ووقفات احتجاجية بالقرب من البيت الأبيض، إلى إغلاق الجسور والطرق بالقرب من محطات القطارات والمطارات في مدن متعددة ومخيمات في العديد من الجامعات.
واستقال ما لا يقل عن ثمانية مسؤولين من إدارة الرئيس جو بايدن بسبب معارضتهم لسياسته. وعطل المتظاهرون بعض فعاليات حملة إعادة انتخاب بايدن. ويقوم بايدن بزيارة رسمية إلى فرنسا في الوقت الراهن.
وذكر بايدن والبيت الأبيض في وقت سابق أنهما يدعمان الاحتجاجات السلمية ولكن ليس "الفوضى" والعنف.(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حصار" في قلب بيروت.. تفاصيل لافتة عن عملية "كورنيش المزرعة"!
Lebanon 24
"حصار" في قلب بيروت.. تفاصيل لافتة عن عملية "كورنيش المزرعة"!
07:08 | 2024-06-07
07/06/2024 07:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون الكرواتية إيفانا نول التي أحدثت ضجة في "مونديال قطر"؟.. هذا ما حلّ بها بعد البطولة
Lebanon 24
هل تذكرون الكرواتية إيفانا نول التي أحدثت ضجة في "مونديال قطر"؟.. هذا ما حلّ بها بعد البطولة
05:15 | 2024-06-07
07/06/2024 05:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في الذكرى الأولى لزواجهما... هكذا احتفلت ماريتا الحلاني وزوجها برومانسيّة (صور)
Lebanon 24
في الذكرى الأولى لزواجهما... هكذا احتفلت ماريتا الحلاني وزوجها برومانسيّة (صور)
07:38 | 2024-06-07
07/06/2024 07:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ من دولة بارزة لرعاياها في لبنان: للمغادرة فوراً!
Lebanon 24
نداءٌ من دولة بارزة لرعاياها في لبنان: للمغادرة فوراً!
14:13 | 2024-06-07
07/06/2024 02:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما سيجري خلال أوّل 24 ساعة من "حرب لبنان".. تقرير يكشف!
Lebanon 24
إليكم ما سيجري خلال أوّل 24 ساعة من "حرب لبنان".. تقرير يكشف!
13:00 | 2024-06-07
07/06/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:58 | 2024-06-08
بعد تغريدته أمس.. أبواب الجحيم فُتحت على نتنياهو ونشر صور مُخزية لجنوده
01:55 | 2024-06-08
رسالة سرية تثير جدلاً في إيران.. تزكية لأحد المرشحين لمنصب الرئاسة
01:36 | 2024-06-08
تدمير دبابة أميركية من طراز أبرامز على محور أفدييفكا.. "الدفاع" الروسية تنشر اللقطات (فيديو)
00:47 | 2024-06-08
بعد إدراج الأمم المتحدة جيشها على "قائمة العار".. ردود فعل غاضبة داخل اسرائيل
00:31 | 2024-06-08
خوفاً على أمل.. كلوني يتصل بالبيت الأبيض غاضباً
00:03 | 2024-06-08
كان ضمن مهمة أبولو 8 والتقط صورة "شروق الأرض" الشهيرة.. وفاة رائد فضاء أميركي بحادث مأساوي (فيديو)
فيديو
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
08/06/2024 09:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
08/06/2024 09:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
08/06/2024 09:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24