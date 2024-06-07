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عربي-دولي

ضربات أوكرانية استهدفت مناطق تسيطر عليها موسكو توقع 26 قتيلا

Lebanon 24
07-06-2024 | 23:37
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في آخر تطورات الحرب الروسية ـ الأوكرانية، قتل 26 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون في ضربات أوكرانية استهدفت مناطق تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

واستهدفت ضربة مزدوجة خصوصا قرية سادوفي في منطقة خيرسون الجنوبية والتي تسيطر عليها موسكو جزئيا.
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وكتب فلاديمير سالدو الذي يترأس السلطات الروسية في منطقة خيرسون "إثر قصف مقاتلي كييف قرية سادوفي (...) تم تدمير متجر حيث عدد كبير من الزوار والعاملين. قتل 22 شخصا وأصيب 15 آخرون".

وأضاف على تلغرام أنّه "بعد القصف الأول، خرج سكان المنازل المجاورة مسرعين لمساعدة الضحايا، لكن بُعيد ذلك سقط صاروخ هايمارس".

وأوضح سالدو أنّ بين القتلى طفلين، مندّداً بـ"جريمة مشينة بحق المدنيين" هدفها "إيقاع أكبر عدد من الضحايا".

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قتل أربعة أشخاص وأصيب 57 في ضربة استخدمت فيها صواريخ "أتاكمس" الأميركية الصنع على مدينة لوغانسك في شرق أوكرانيا والخاضعة أيضا لسيطرة موسكو. (سكاي نيوز)

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