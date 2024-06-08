Advertisement

عربي-دولي

يعملون بمنظمات تابعة للأمم المتحدة وأميركا.. الحوثيون يحتجزون يمنيين

Lebanon 24
08-06-2024 | 00:02
A-
A+
Doc-P-1209233-638534271148439668.jpg
Doc-P-1209233-638534271148439668.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، الجمعة، إن قوات الأمن الحوثية اعتقلت 11 من موظفي الأمم المتحدة في اليمن على مدى الأيام الثلاثة الماضية وإن الأمم المتحدة تسعى إلى إطلاق سراحهم سالمين دون شروط في أقرب وقت ممكن.
Advertisement

وأضاف أن الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء هذه التطورات وتسعى للحصول على توضيح من الحوثيين لأسباب احتجاز الموظفين وهم امرأتان وتسعة رجال يمنيين. ويعمل هؤلاء الموظفون في خمس وكالات مختلفة تابعة للأمم المتحدة ولمبعوثها إلى اليمن.

وقال دوجاريك: "نسعى لكل القنوات المتاحة لتأمين الإفراج الآمن وغير المشروط عنهم جميعا في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أن الأمم المتحدة تريد أيضا الوصول إلى الموظفين.

وكان ثلاثة مسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قالوا لرويترز، الجمعة، إن أفرادا من "المخابرات" التابعة لجماعة الحوثي المسلحة اعتَقلوا تسعة موظفين في الأمم المتحدة وثلاثة موظفين في المعهد الديمقراطي الوطني الممول من الولايات المتحدة وثلاثة موظفين في جماعة محلية معنية بحقوق الإنسان، وذلك خلال سلسلة من المداهمات، الخميس.

وداهم أفراد المخابرات التابعون لجماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة، صنعاء، وأجزاء مكتظة بالسكان في شمال البلاد، منازل ومكاتب هؤلاء الأشخاص وصادروا هواتف وأجهزة كمبيوتر.

وتسيطر الحكومة المعترف بها دوليا على مناطق تقع بالأساس في جنوب اليمن.

ولم يرد مكتب الأمم المتحدة ولا المعهد الديمقراطي الوطني على طلب رويترز لتأكيد الأمر أو التعليق عليه حتى الآن، كما لم يصدر تعليق فوري من المتحدث باسم الحوثيين.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:58 | 2024-06-08
01:55 | 2024-06-08
01:36 | 2024-06-08
00:47 | 2024-06-08
00:31 | 2024-06-08
00:03 | 2024-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24