كان ضمن مهمة أبولو 8 والتقط صورة "شروق الأرض" الشهيرة.. وفاة رائد فضاء أميركي بحادث مأساوي (فيديو)

لقي رائد الفضاء الأميركي الشهير ويليام أندرس حتفه في حادث مأساوي.



فقد وثقت كاميرا أحد المتواجدين قبالة جزر سان خوان في واشنطن، طائرة أندرس البالغ من العمر 90 عاماً، تتمايل في السماء قبل أن تهوي مباشرة نحو البحر.

BREAKING: Apollo 8 astronaut William Anders' plane crashes northwest of Seattle. Search and rescue underway pic.twitter.com/f0tCZ6rMLh — BNO News (@BNONews) June 7, 2024 Advertisement

"دمرنا"

وأكد ابنه اللفتنانت كولونيل المتقاعد بالقوات الجوية غريغ أندرس وفاته، قائلاً إن الحادث المفجع دمر الأسرة.



كما أضاف "لقد كان طيارًا عظيمًا سنفتقده بشدة"، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس اليوم السبت.



بدوره، أوضح إريك بيتر، عمدة مقاطعة سان خوان، أن تقريرا ورد في حوالي الساعة 11:40 صباحا يفيد بأن طائرة من طراز Beech A45 القديم تحطمت في الماء وغرقت بالقرب من الطرف الشمالي لجزيرة جونز.



وكان الطيار فقط على متنها طائر في ذلك الوقت، وفقًا لاتحاد الطيران الفيدرالي.



"غير حياتنا للأبد"

من جهته، كتب السيناتور عن ولاية أريزونا مارك كيلي، وهو أيضًا رائد فضاء متقاعد من وكالة ناسا، تعليقا على منصة X، قائلا "لقد غيّر أندرس حياتنا ووجهة نظرنا عن كوكبنا وأنفسنا من خلال صورته الشهيرة لشروق الأرض على متن أبولو 8، إلى الأبد".



كما أردف: "لقد ألهمني وأجيال من رواد الفضاء و المستكشفين.. عزائي لعائلته وأصدقائه".



"شروق الأرض"

وكان رائد الفضاء الراحل كان ضمن مهمة أبولو 8، واشتهر بالتقاطه صورة "شروق الأرض" من الفضاء في عام 1968، والتي أظهرت كوكب الأرض على شكل رخام أزرق مظلل.



وقال أندرس حينها "يا إلهي، انظر إلى هذا المشهد هناك!.. ها هي الأرض قادمة. واو، هل هذا جميل!".



كما أكد في مقابلات لاحقة أن تلك الصورة كانت أهم مساهماته في برنامج الفضاء، نظرًا للتأثير الفلسفي البيئي الذي أحدثته، إلى جانب التأكد من عمل وحدة القيادة ووحدة الخدمة في أبولو 8.



يذكر أن أندرس ولد في 17 تشرين الأول 1933 في هونغ كونغ، وفقًا لمتحف نيو مكسيكو لتاريخ الفضاء، حيث تم إدراجه في قاعة مشاهير الفضاء الدولية عام 1983. وفي ذلك الوقت، كان والده ملازمًا في البحرية على متن السفينة الأميركية يو إس إس. باناي، وهي زورق حربي أميركي في نهر اليانغتسى الصيني، الا أنه فر ووالدته خلال الهجوم الياباني على نانجينغ عام 1937.



ثم أسس أندرس لاحقا مع زوجته فاليري متحف الطيران التراثي في ولاية واشنطن عام 1996، الذي يضم 15 طائرة والعديد من المركبات العسكرية العتيقة بالإضافة إلى مكتبة والعديد من القطع الأثرية التي تبرع بها المحاربون القدامى، بحسب ما ذكره موقع المتحف. وقد ساعده اثنان من أبنائه في إدارتها.



أما في 1993، فانتقل الزوجان اللذان أنجبا 6 أطفال، إلى جزيرة أوركاس، في أرخبيل سان خوان، واحتفظا بمنزل ثانٍ في مسقط رأسهما بسان دييغو، وفقًا للسيرة الذاتية المنشورة على الموقع الإلكتروني للمتحف.(العربية)





