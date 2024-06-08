خوفاً على أمل.. كلوني يتصل بالبيت الأبيض غاضباً

يبدو أن الممثل الشهير جورج كلوني، ساحر هوليوود والمؤيد الشرس للرئيس الأميركي جو بايدن ممتعض من موقف الأخير تجاه المحكمة الجنائية الدولية.



فقد أفادت مصادر مطلعة بأن كلوني اتصل بأحد كبار مساعدي بايدن الشهر الماضي للشكوى من انتقاد واشنطن المحكمة الدولية التي أصدرت أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، في قضية عملت عليها زوجته المحامية البريطانية اللبنانية الأصل أمل كلوني.

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منزعج وغاضب

وأبدى الممثل الحائز على جائزة الأوسكار خلال مكالمته مع ستيف ريكيتي، مستشار بايدن، انزعاجه بشكل خاص من توجه إدارة بايدن آنذاك إلى فرض عقوبات على المحكمة، نظرًا لاحتمال أن تتأثر زوجته بذلك، وفق ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".



يأتي غضب كلوني قبل أسبوع من ظهور متوقع له خلال حفل لجمع التبرعات لصالح بايدن في 15 حزيران بلوس أنجلوس.



يذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، كان أعلن في 20 مايو الماضي أنه يسعى لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وغالانت وزعيم حماس يحيى السنوار واثنين آخرين من كبار قادة الحركة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإصدار مذكرات اعتقال بحقهم.



وخلص خان إلى قراره هذا بعدما استشار لجنة من كبار الخبراء القانونيين، من ضمنهم زوجة كلوني المحامية الناشطة في مجال حقوق الإنسان.