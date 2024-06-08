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تدمير دبابة أميركية من طراز أبرامز على محور أفدييفكا.. "الدفاع" الروسية تنشر اللقطات (فيديو)

Lebanon 24
08-06-2024 | 01:36
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بثت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، فيديو للقطات خاصة تظهر عملية تدمير دبابة أميركية من طراز "أبرامز" وأخرى من طراز "برادلي" على محور أفدييفكا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن جنودا من مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية نجحت بتدمير دبابة أميركية من طراز "أبرامز" ومركبة مشاة قتالية أميركية من طراز "برادلي".
 
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وأشار بيان وزارة الدفاع إلى أن القوات المسلحة الروسية استخدمت قذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة على دبابة "أبرمز" ومركبة "برادلي" الأميركية، وذلك من خلال توجيه المقذوف وإصابة الهدف باستخدام طائرة مسيرة من طراز "أورال-30".
 
 
وتابعت الوزارة الروسية في بيانها أنه تم تدمير مركبة "برادلي" بواسطة طائرة مسيرة من طراز "FPV" التابعة لمجموعة "المركز"، وذلك بعد رصد وعملية مراقبة دقيقة للهدف تم ضربها وتدميرها على الفور.

وأشارت تقارير إلى أن تدمير مركبة برادلي تم بالقرب من بلدة سوكول، في حين تم تدمير دبابة أبرامز قرب قرية سولوفيف على محور أفدييفكا.(سكاي نيوز)


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