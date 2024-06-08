تدمير دبابة أميركية من طراز أبرامز على محور أفدييفكا.. "الدفاع" الروسية تنشر اللقطات (فيديو)

بثت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، فيديو للقطات خاصة تظهر عملية تدمير دبابة أميركية من طراز "أبرامز" وأخرى من طراز "برادلي" على محور أفدييفكا.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن جنودا من مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية نجحت بتدمير دبابة أميركية من طراز "أبرامز" ومركبة مشاة قتالية أميركية من طراز "برادلي".

Daily Abrams



Another M1A1SA Abrams destroyed near Solovyevo. pic.twitter.com/0a28wi3oFN — Trollstoy (@Trollstoy88) June 7, 2024 Advertisement

وأشار بيان وزارة الدفاع إلى أن القوات المسلحة الروسية استخدمت قذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة على دبابة "أبرمز" ومركبة "برادلي" الأميركية، وذلك من خلال توجيه المقذوف وإصابة الهدف باستخدام طائرة مسيرة من طراز "أورال-30".

The Russians completely burned another Bradley near the village of Sokol. pic.twitter.com/amZBE79Lfq — Trollstoy (@Trollstoy88) June 7, 2024

وتابعت الوزارة الروسية في بيانها أنه تم تدمير مركبة "برادلي" بواسطة طائرة مسيرة من طراز "FPV" التابعة لمجموعة "المركز"، وذلك بعد رصد وعملية مراقبة دقيقة للهدف تم ضربها وتدميرها على الفور.



وأشارت تقارير إلى أن تدمير مركبة برادلي تم بالقرب من بلدة سوكول، في حين تم تدمير دبابة أبرامز قرب قرية سولوفيف على محور أفدييفكا.(سكاي نيوز)





