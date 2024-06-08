رسالة سرية تثير جدلاً في إيران.. تزكية لأحد المرشحين لمنصب الرئاسة

أثارت رسالة مسربة وجهها عدد من وزراء الحكومة الحالية بشكل سري إلى مجلس الصيانة جدلاً كبيراً، في الشارع الإيراني خلال الساعات الماضية، لاسيما أنها ذكت ترشيح وزير الثقافة محمد مهدي إسماعيلي للانتخابات الرئاسية.

Advertisement

إذ أكد الموقعون عليها بأن "لدى إسماعيلي الحكمة الكافية لإدارة الحكومة المقبلة على نهج حكومة رئيسي، في حال تأييدها واختيارها من قبل الشعب الإيراني"



في حين ذكرت مواقع إيرانية أن الوزراء وقعوا الرسالة تحت ضغط من إسماعيلي نفسه، ومحسن منصوري نائب الرئيس للشؤون التنفيذية.

أتت تلك الرسالة التي انتشرت صورة عنها موقعة من قبل عدة وزراء بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع دراسة مجلس صيانة الدستور طلبات 80 مرشحاً لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 28 حزيران، بعد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية الشهر الماضي بمحافظة أذربيجان الشرقية.



انتقاد أكدها

ورغم محاولة الحكومة الطعن بصحتها إلا أن انتقاد وكالة "إيرنا"الرسمية لتسريبها أثبتت صحتها، وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.



في حين أوضح مصدر مسؤول، أن "الرسالة شهادة شرعية لأعضاء مجلس صيانة الدستور، لتأكيد أهلية أحد المرشحين للانتخابات، وهي معدة فقط لتقديمها للأعضاء، ولم يكن من المقرر نشرها في وسائل الإعلام"، وفق ما نقلت "إيرنا".

كما أضاف "على الجهات المسؤولة التحقيق في كيفية الحصول على هذه الرسالة ونشرها من قبل بعض الشخصيات الإعلامية أصحاب السجلات الأمنية والقضائية"



وتوعد بملاحقة قانونية ضد من نشروا الرسالة، مشيراً إلى تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي التي شدد فيها على تجنب التشهير في الانتخابات. (العربية)