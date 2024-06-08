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عربي-دولي

بعد تغريدته أمس.. أبواب الجحيم فُتحت على نتنياهو ونشر صور مُخزية لجنوده

Lebanon 24
08-06-2024 | 01:58
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بعد ساعات على تبلغ السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدراج الجيش الإسرائيلي في قائمة عالمية للضالعين في انتهاكات حقوق الأطفال لعام 2023، حتى تفجر الغضب في إسرائيل.
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فقد هبّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منتقداً القرار، ومعتبراً أنه مخزٍ. وكتب في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" مساء أمس الجمعة: "لقد وضعت الأمم المتحدة نفسها على القائمة السوداء للتاريخ عندما تبنت ادعاءات حماس السخيفة"، وفق زعمه.

"الأكثر أخلاقية"
كما أضاف أن جيش بلاده هو "الأكثر أخلاقية في العالم، ولا يمكن لأي قرار أن يغير ذلك".

إلا أن عبارة "الأكثر أخلاقية" فتحت عليهم أبواب الجحيم، فقد شن آلاف المعلقين على التغريدة حملة انتقادات واسعة.

وشارك العديد من المغردين صوراً ومقاطع مصورة لجنود إسرائيليين في قطاع غزة يتصرفون بشكل مخز.
 
 
 
 
فقد نشروا صوراً للجنود يرتدون ملابس نسائية تحتية تارة، أو يعبثون بمقتنيات منازل الفلسطينيين طوراً.

كما أعاد الكثيرون التذكير بأعداد القتلى المدنيين الذين سقطوا في القطاع برصاص وقذائف هذا "الجيش الأخلاقي".

وكان مصدر دبلوماسي مطلع كشف أمس، أن حركتي حماس و"الجهاد الإسلامي" ستُدرجان أيضا في قائمة "العار هذه"، وفق ما نقلت رويترز.

انتهاك حقوق الأطفال
يشار إلى أن هذه القائمة العالمية لانتهاك حقوق الأطفال، جاءت ضمن تقرير عن الأطفال والصراعات المسلحة من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي في 14 حزيران الحالي.

ويغطي التقرير الذي سيقدمه غوتيريش إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة أعمال قتل الأطفال أو تشويههم أو الاعتداء الجنسي عليهم أو اختطافهم أو تجنيدهم، ومنع وصول المساعدات، واستهداف المدارس والمستشفيات.

إلا أنه لم تتضح على الفور الانتهاكات التي أُدرج الجيش الإسرائيلي أو حماس أو الجهاد الإسلامي بسببها.(العربية)

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