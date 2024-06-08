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النجباء تتوعد إسرائيل: أي حماقة ستواجه برد قاسٍ

Lebanon 24
08-06-2024 | 03:15
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بعد تلويح إسرائيلي بضرب الميليشيات المسلحة في العراق، أتى الرد من حركة النجباء.
فقد توعدت الحركة برد قاس على أي "حماقة إسرائيلية"، حسب وصفها.

القوات الأميركية أيضاً
وقالت في بيان نشر على حسابها في منصة "إكس"، اليوم السبت، إن أي استهداف لشخصيات أو مواقع داخل العراق سيقابل برد قاس على مواقع ومصالح إسرائيلية وأميركية على السواء، في إشارة إلى القوات الأميركية في العراق.
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كما اعتبرت أن أي هجوم داخل الأراضي العراقي لا يتم بدون غطاء أميركي، وفق زعمها.

وكانت تلك الحركة المنضوية ضمن الحشد الشعبي أعلنت في شباط الماضي (2024) أنها أوقفت هجماتها ضد القوات الأميركية في البلاد.
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