ترامب يتوعد بالانتقام من خصومه.. وحملة بايدن ترد عليه: "مضطرب ومهووس"

أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مرارا وتكرارا خلال مقابلتين تلفزيونيتين وخطابات وسط أنصاره، أنه سينتقم عند عودته مجددا إلى البيت الأبيض.



انتقام سياسي

وأشار ترامب الذي أصبح أول رئيس أميركي يدان جنائياً، الأسبوع الماضي، إلى أن الانتقام من الخصوم مبرر أحياناً، في إشارة إلى فريق الرئيس الحالي جو بايدن، الذي اتهمه سابقا بفبركة تلك الملاحقات القضائية.



كما ركز في العديد من تعليقاته على مبدأ الثأر من الخصوم، ما شكل فرصة استغلتها حملة بايدن الانتخابية أمس، واعتبرت أن تلك التعليقات تشكل إشارة واضحة إلى سعي ترامب للانتقام السياسي.



"مضطرب ومهووس"

في حين رأى عمار موسى، مسؤول حملة بايدن، في بيان، أن ترامب الذي بات الآن مجرما مُدانا لا يزال مضطربًا ومهووساً بالانتقام.



كما اعتبر أن الرئيس السابق "تافه ولا يهتم إلا بنفسه ومانحي المليارديرات وانتقامه"، حسب ما نقلت شبكة "إي بي سي"، اليوم السبت.



وكان بايدن نفسه أكد قبل أيام في مقابلة تلفزيونية أن مواقف ترامب وحدها كافية لفضح برنامجه الرئاسي، ووافية لكي يرى الناخبون حقيقة هذا الرجل وخطره على الديمقراطية في البلاد، وفق رأيه.





"الانتقام مبرر"

أتى ذلك، بعدما ظهر المرشح الجمهوري في مقابلة مع المذيع التلفزيوني الشهير فيل ماكغرو المعروف بـ"دكتور فيل"، بثت مساء الخميس، قائلاً إن "الانتقام يستغرق وقتاً.. وأحيانا يمكن تبريره".

In his Dr. Phil interview, convicted felon Trump:



—Confirmed he wants to seek “retribution and revenge” against those who don’t support him

—Had to have his gaffes and confusion abruptly edited out

—Delusionally claimed he won the 2020 election, which he lost

—Repeatedly claimed… pic.twitter.com/eJ8emjYomx — Biden-Harris HQ (@BidenHQ) June 7, 2024 Advertisement

يذكر أن دعوات ترامب للانتقام كانت تكثفت منذ أن وجدته هيئة المحلفين بمحكمة مانهاتن في نيويورك، يوم الخميس الماضي، وبعد جلسات استمرت ستة أسابيع، مذنباً بالتهم الـ34 الموجهة إليه بتزوير مستندات محاسبية في المراحل الأخيرة من حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2016، للتستر على شراء صمت ستورمي دانيلز بشأن علاقة أقامها معها قبل ذلك بنحو عشرة أعوام.



ومنذ ذلك الحين، طرح ترامب مرارا فكرة احتمال إخضاع الديمقراطيين لتحقيقات وملاحقتهم له.

ففي مقابلة مع "نيوزماكس" في وقت سابق من هذا الأسبوع ألمح إلى ذلك.



كما فعل الأمر عينه خلال مقابلة مع محطة KNXV، حيث رفض مرارًا وتكرارًا استبعاد مقاضاة المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، الذي رفع قضية دفع الأموال السرية إلى المحكمة.(العربية)



