دولة تُعلن موعد عيد الأضحى.. وتتراجع عن قرارها بشكل مفاجىء!

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بعد ساعات من إعلانها عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الجمعة 7 حزيران 2024، وأن أول أيام عيد الأضحى الثلاثاء 18 حزيران، عدلت بنغلاديش عن قرارها بعد ورود شهادات برؤية الهلال.وأعلنت بنغلاديش بشكل مفاجئ، عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الجمعة بسبب الجو الغائم كليًا، وأن السبت هو المتمم لذي الحجة، ليكون الأحد 9 حزيران هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم الثلاثاء 18 حزيران هو أول أيام عيد الأضحى.بذلك كانت بنغلاديش الدولة الوحيدة التي تعلن عيد الأضحى 2024 يوم الثلاثاء، ولكنها أصدرت بيانا آخر بأن اليوم السبت غرة ذي الحجة، وأن الاثنين 17 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.يذكر أن السعودية وغالبية دول العالم الإسلامي تستعد للاحتفال بعيد الأضحى 2024 يوم الأحد 16 حزيران 2024، فيما تحتفل بعض الدول بالعيد يوم الاثنين 17 حزيران، وذلك في كل من إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وسلطنة عمان والمغرب وباكستان. (العربية)