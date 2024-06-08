فضيحة في أميركا.. هذا ما أرسلته شرطيّة لكبار الضباط

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طُردت الشرطية الأميركية إيفانا ويليامز، من ولاية ميسيسيبي إثر قيامها بتصوير لقاء جنسي لها مع امرأة أخرى ومشاركة الفيديو مع زملائها من كبار الضباط.وتم طرد ويليامز، وسط اتهامات بأنها أرسلت مشاهد غير لائقة إلى العديد من كبار الضباط، بل وزارت مواقع إباحية على هاتفها الصادر عن الدولة.بالإضافة إلى ذلك، اتهمت بإرسال مقطع فيديو جنسي لزملائها، الذين قام أحدهم برفع دعوى مدنية ضدها. (روسيا اليوم)