Advertisement

عربي-دولي

إنفجار هزّ سوريا.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
08-06-2024 | 05:52
A-
A+
Doc-P-1209336-638534483433902501.jpg
Doc-P-1209336-638534483433902501.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بمقتل شخصين جراء انفجار سيارة تقل مسلحين موالين لإيران في دير الزور شرق سوريا.

وقال المرصد إن الانفجار، الذي وقع في حي القصور قرب المركز الثقافي الإيراني بالمدينة، أسفر أيضاً عن وقوع جرحى.
Advertisement

فيما أشار إلى أن القوات السورية فرضت طوقاً أمنياً حول موقع الانفجار. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:52 | 2024-06-08
10:36 | 2024-06-08
10:25 | 2024-06-08
10:15 | 2024-06-08
10:12 | 2024-06-08
10:00 | 2024-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24