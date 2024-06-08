إنفجار هزّ سوريا.. ماذا في التفاصيل؟

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بمقتل شخصين جراء انفجار سيارة تقل مسلحين موالين لإيران في دير الزور شرق سوريا.وقال المرصد إن الانفجار، الذي وقع في حي القصور قرب المركز الثقافي الإيراني بالمدينة، أسفر أيضاً عن وقوع جرحى.فيما أشار إلى أن القوات السورية فرضت طوقاً أمنياً حول موقع الانفجار. (العربية)