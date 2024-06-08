بالدولار.. تعرف على تكلفة الحج في الدول العربية

بدأ ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم لا سيما الدول العربية بالتوافد إلى السعودية لأداء الحج في موسم 1445 هجرياً، في الوقت الذي تشهد فيه المشاعر المقدسة أعمال تجهيزات استعدادات لاستقبال المزيد من الحجاج.

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وأعلنت المملكة مطلع الشهر الجاري انتهاء تجهيز المخيمات وتزويدها بالاحتياجات الضرورية، في الوقت الذي تواصل فيه القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة الحجاج وضيوف الرحمن جهودها وفق الخطط التشغيلية.



وارتفعت أسعار رحلات الحج في العالم العربي خلال العام الجاري مع زيادة أسعار تذاكر الطيران وتراجع العديد من العملات أمام الدولار، في حين اختلفت التكاليف بين التأشيرات التي تقدمها الشركات الخاصة والحكومات، وهذه أسعار الحج في الدول العربية خلال موسم الحج الحالي:



وتتباين تكاليف الحج في بعض الدول العربية وتأتي على النحو التالي: وأعلنت المملكة مطلع الشهر الجاري انتهاء تجهيز المخيمات وتزويدها بالاحتياجات الضرورية، في الوقت الذي تواصل فيه القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة الحجاج وضيوف الرحمن جهودها وفق الخطط التشغيلية.وارتفعت أسعار رحلات الحج في العالم العربي خلال العام الجاري مع زيادة أسعار تذاكر الطيران وتراجع العديد من العملات أمام الدولار، في حين اختلفت التكاليف بين التأشيرات التي تقدمها الشركات الخاصة والحكومات، وهذه أسعار الحج في الدول العربية خلال موسم الحج الحالي:وتتباين تكاليف الحج في بعض الدول العربية وتأتي على النحو التالي:

موريتانيا

قال وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني الداه سيدى اعمر طالب إن كلفة الحج هذا العام زادت بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.



وتبلغ كلفة الحج 280 ألف أوقية (7 آلاف دولار)، في حالة التأشيرة الحكومية، أما إذا حصل الحاج من خلال الوكالات المستقلة فستبلغ كلفته 370 ألف أوقية (9 آلاف دولار) شاملة كافة خدمات الحج.



وتبلغ حصة (كوتة) موريتانيا 3500 حاج، تقدم الحكومة منها 2000 تأشيرة وتنظم رحلاتها، فيما يوزع القطاع الخاص 1500 تأشيرة.



وتراجع مستوى التضخم في موريتانيا خلال نيسان الماضي إلى 3% من 3.3% المسجلة في آذار السابق عليه، وذلك وفق الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي.



الجزائر

تبلغ كلفة الحج في الجزائر هذا العام 840 ألف دينار (6248 دولارا) بما يشمل السفر والنقل والإقامة.



ويصل عدد الحجاج الجزائريين هذا العام إلى 41300 حاج وحاجة.



وانخفضت معدلات التضخم إلى 5% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة مع 9.3% في عام 2023، وفق آخر تقرير للبنك الدولي الصادر أواخر مايو/آيار الماضي.



مصر

تبلغ كلفة الحج في حدها الأدنى في مصر في حج القرعة (حكومي) 149 ألف جنيه مصري (حوالى 3100 دولار) من دون تذكرة الطيران والتي تتراوح بين 35 ألفا و50 ألف جنيه (ما بين 745 دولارا و1000 دولار)، ويصل عدد الحجاج المصريين لهذا العام 56 ألف حاج وحاجة.



أما حج الجمعيات الأهلية (حكومي)، فيتراوح سعره بين 151 ألف جنيه و235 ألف جنيه (بين 3200 دولار و 5 آلاف دولار) من دون تذكرة الطيران.



وتتراوح كلفة الحج السياحي (خاص) بين 191 ألف جنيه (4 آلاف دولار) و450 ألف جنيه (9500 دولار) حسب الفئة، ولا يوجد حد أقصى لكلفة الحج وقد تصل إلى مبالغ باهظة.



وتراجع التضخم السنوي في مصر خلال نيسان إلى 31.8% من 33.1% في شهـر آذار.



وتشكّل كلفة الحج عبئا مالياً كبيراً على العديد من الراغبين في أداء الفريضة الخامسة في الإسلام، خاصة في ظل ارتفاع التضخم وأسعار الصرف، كما أن نقص العملات الصعبة يؤثر على قدرة الحجيج على تلبية احتياجاتهم أثناء الشعائر.



سوريا

وفي سوريا يبلغ الحد الأدنى لكلفة الحج 85 مليون ليرة (5700 دولار)، فيما يبلغ الحد الأعلى 200 مليون ليرة (13 ألفا و400 دولار)، ويبلغ متوسط الكلفة 135 مليون ليرة (10 آلاف دولار)، وفق سعر صرف المركزي إذ إن الدفع يتمّ تنظيمه حصرا من خلاله.



وحصل 17 ألفا و500 حاج على تأشيرات من أصل 50 ألف متقدّم هذا العام، وفق بيانات وزارة الأوقاف السورية.



وبلغ معدّل التضخّم السنوي في نيسان الماضي 122% وفق تصريح معاونة حاكم مصرف سوريا المركزي، مها عبد الرحمن في لقاء متلفز.



ويصعب على أغلب السوريين إتمام الفريضة الخامسة في الإسلام لعدة أسباب منها:



- الكلفة المرتفعة لرحلة الحجّ والتي لا تتناسب مع الرواتب والأجور التي بلغ متوسّطها نحو 25 دولارا شهريا.

- فرض شركات الصرافة المسؤولة عن تقديم القطع الأجنبي للحجّاج عمولة تتراوح بين 5% و10% على المبلغ الإجمالي وهو ما يعني تكاليف مضافة على المصروفات الكلية.



المغرب

وتبلغ كلفة الحج في المغرب، وفق تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 66 ألفا و865 درهما (6 آلاف و700 دولار) وهو مبلغ غير شامل المصروفات أثناء الشعائر.



وإذا لجأ حاج لوكالات السفر فإنه سيدفع ما بين 80 ألف درهم و120 ألف درهم (8 آلاف دولار و12 ألف دولار).



ويبلغ عدد الحجاج المغاربة هذه السنة 34 ألفا، تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رحلات 22 ألفا و500 منهم، بينما تنظم الوكالات السياحية الرحلات لصالح 11 ألفا و500 حاج وحاجة.



كذلك، يبلغ عدد المنظمين المرافقين للحجاج المغاربة 738 من الإداريين والعلماء والأطباء والإعلاميين، منهم 520 من المرافقين والمنظمين، بمعدل منظم لكل 47 حاجا.



وتباطأ التضخم السنوي في المغرب إلى 0.2% في نيسان من 0.9% في الشهر السابق، وفق ما أعلنت المندوبية السامية للتخطيط الشهر الجاري.



كذلك، فإنّ المشاكل المرتبطة بالحج تتعلق بجانبين، أولهما ارتفاع الكلفة إذ انتقل مبلغ مصاريف الحج من 50 ألف درهم (5 آلاف دولار) عام 2020 إلى 67 ألف درهم (6700 دولار) عام 2024 بالنسبة للتنظيم الرسمي، وثانيهما مشاكل تتعلق بضعف الخدمات المقدمة والتنظيم.

فلسطين

وفي فلسطين، حددت وزارة الأوقاف رسم الحج على 4 فئات حسب الخدمة المقدمة والبعد عن الحرمين المكي والمدني (الأولى والأعلى 5986 دينارا أردنيًا (8444.5 دولارا) والفئة الرابعة والأقل سعرا 3485 دينارا ( 4916.3 دولارا).



ويبلغ عدد الحجاج الفلسطينيين هذا العام 5400 من الضفة الغربية فقط ولم يحصل أحد من قطاع غزة على تأشيرة للحج بسبب ظروف العدوان الإسرائيلي المتواصل للشهر التاسع على التوالي.



وتتصدر الحرب في غزة العوائق أمام الحجاج الفلسطينيين هذا العام،، فضلا عن ضيق أحوال الناس في الضفة الغربية، إذ يتقاضى الموظفون منذ سنوات رواتب منقوصة، كما أن شريحة العمال في إسرائيل (200 ألف عامل) لم يتوجهوا إلى أماكن عملهم منذ بدء الحرب وتحولوا إلى طابور البطالة.



بالإضافة إلى ذلك، ثمة ممنوعون من السفر من جانب الاحتلال لأسباب أمنية.



قطر

وفي قطر، يبلغ الحد الأدنى للحج 28 ألف ريال (7600 دولار) في حين يبلغ الحد الأقصى 53 ألف ريال (14500 دولار) وهناك الفئة العليا جدا وتبلغ كلفتها 83 ألف ريال (22500 دولار).



ويبلغ عدد المستفيدين من الحج في قطر 4400 حاج هذا العام، وفق مراسل الجزيرة نت.



السعودية

وفي السعودية البلد المضيف لشعائر الحج، يبلغ الحد الأدنى لكلفة حجاج الداخل 5274 ريالا (1574 دولارا) في حين يبلغ الحد الأقصى 6215 ريالا (1702 دولار).



وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، استقرار معدل التضخم في السعودية عند 1.6% خلال نيسان الماضي مقارنة بشهر آذار السابق له.



وتعلن المملكة عدد الحجاج من داخل الدولة بنهاية الموسم، وفي العام الماضي بلغ عددهم 184 ألف حاج.



الكويت

وفي الكويت يبلغ الحد الأدنى لكلفة الحج 2700 دينار (9 آلاف دولار) في حين يبلغ الحد الأقصى 4000 دينار (13 ألف دولار)، في حين أن الحصة المخصصة للكويت هي 8 آلاف حاج هذا العام.



وأظهرت بيانات حكومية كويتية، أن المعدل السنوي للتضخم بالكويت ارتفع إلى 3.17% في نيسان من 3.02% في آذار.



الإمارات

أما الإمارات فيبلغ الحد الأدنى لكلفة الحج فيها 25 ألف درهم (6830 دولارا)، فيما يبلغ الحد الأعلى 55 ألف درهم (15 ألف دولار)، علماً أن حصة الإمارات من عدد الحجاج هذا العام هي 6200 حاج.



أما على صعيد التضخم في الدولة، فقد بلغ 3.9% خلال نيسان الماضي.



سلطنة عمان

يبلغ الحد الأدنى لكلفة الحج في سلطنة عمان 1700 ريال (4417 دولارا)، ويبلغ الحد الأقصى 2300 ريال (5976 دولارا)، فيما تبلغ حصة سلطنة عمان 14 ألف حاج هذا العام.



وارتفع معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان 0.39% بنهاية نيسان الماضي على أساس سنوي.



الأردن

وتبلغ كلفة الحج في الأردن هذا العام ما بين 3100 و3200 دينار أردني (4375 دولارا إلى 4516 دولارا).



وتبلغ حصة الأردن هذا العام 8 آلاف حاج وحاجة، من أصل 23 ألف مسجل للحج.



وتتمثل أبرز الصعوبات للحجاج الأردنيين في ارتفعاع التكاليف بالنسبة للأردنيين، و تدني مستوى الخدمات في بعض مراحل الحج.

العراق

وتبلغ كلفة الحج في العراق للموسم الحالي ما بين (3500 إلى 5 آلاف دولار)، وسيتوجه 50% من الحجاج عبر البر، ومثلهم جوا.



وتبلغ كلفة الحج براً 3500 دولار أما عبر الجو فتبلغ الكلفة 5 آلاف دولار، وفق ما قال رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي عبر "الجزيرة نت".



ويبلغ عدد الحجاج العراقيين للموسم الحالي 36 ألف حاج يضاف إليهم 1500 حاج من الإداريين والأطباء والفنيين، ليصبح العدد الكلي 37 ألفا و500 حاج .



وتتراوح نسبة التضخم في العراق بين 4 و7% للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2024.



