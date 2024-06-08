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عربي-دولي
بالأسماء.. الجيش الإسرائيليّ حرّر 4 رهائن أحياء
Lebanon 24
08-06-2024
|
06:39
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من تحرير 4 رهائن أحياء من منطقة النصيرات في غزة بمشاركة "الشاباك".
وكشف في بيان أن المختطفين الأربعة المحررين هم: نوعا أرغماني، وألموع مئير، وأندري كوزلوف وشلومي زيف.
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النصيرات
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