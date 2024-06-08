بالأسماء.. الجيش الإسرائيليّ حرّر 4 رهائن أحياء

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من تحرير 4 رهائن أحياء من منطقة النصيرات في غزة بمشاركة "الشاباك".

وكشف في بيان أن المختطفين الأربعة المحررين هم: نوعا أرغماني، وألموع مئير، وأندري كوزلوف وشلومي زيف.