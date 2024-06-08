Advertisement

عربي-دولي

بالأسماء.. الجيش الإسرائيليّ حرّر 4 رهائن أحياء

Lebanon 24
08-06-2024 | 06:39
A-
A+
Doc-P-1209355-638534510161771482.jpg
Doc-P-1209355-638534510161771482.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من تحرير 4 رهائن أحياء من منطقة النصيرات في غزة بمشاركة "الشاباك".  
 
وكشف في بيان أن المختطفين الأربعة المحررين هم: نوعا أرغماني، وألموع مئير، وأندري كوزلوف وشلومي زيف. 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: نشيد بعمل أجهزة الأمن الإسرائيلية التي نفذت العملية الجريئة في النصيرات (الشرق)
lebanon 24
08/06/2024 17:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلا عن مصادر طبية تابعة لحماس: 93 شهيداً وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/06/2024 17:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: أميركا مسؤولة عن مجزرة النصيرات التي نفذتها إسرائيل اليوم (العربية)
lebanon 24
08/06/2024 17:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول 4 أسرى إسرائيليين إلى مستشفى تل هاشومير بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تحريرهم في عملية في النصيرات وسط غزة (الجزيرة)
lebanon 24
08/06/2024 17:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24

النصيرات

إسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:52 | 2024-06-08
10:36 | 2024-06-08
10:25 | 2024-06-08
10:15 | 2024-06-08
10:12 | 2024-06-08
10:00 | 2024-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24