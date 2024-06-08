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قررت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن إلغاء ارتباطاتها اليوم السبت، بسبب معاناتها من إصابة طفيفة على مستوى العنق، جراء اعتداء تعرضت له أمس الجمعة، على يدّ رجل تم توقيفه، وفق ما أفاد مكتبها.وأوضح بيان المكتب أنه "بعد تعرضها للاعتداء أمس، تم نقل رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن إلى مستشفى ريغوسبيتالت لإجراء فحص طبي. تسبب الاعتداء بإصابة طفيفة في العنق".وأشار مكتب رئيسة الوزراء الدنماركية إلى أنها "مضطربة بسبب الحادث" وقامت بإلغاء جدولها المقرر السبت. (سكاي نيوز)