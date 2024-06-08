وفاة عائلة بأكملها في حادث سير في مصر

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بعد ساعات من العثور على 3 جثث لسودانيين في منطقة صحراوية في مدينة أسوان جنوب مصر، لقيت أسرة سودانية أخرى مصرعها خلال حادث سير في المدينة عينها.فقد قتل في الحادث المؤلم الأب ويدعى وليد، والأم هالة جيلاني مع ابنتيهما، فيما نعت الأمانة العامة لمجلس السيادة السوداني، الأم الراحلة التي تعمل موظفة فيه. (العربية)