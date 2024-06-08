Advertisement

عربي-دولي

وفاة عائلة بأكملها في حادث سير في مصر

Lebanon 24
08-06-2024 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1209376-638534535701929160.jpg
Doc-P-1209376-638534535701929160.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد ساعات من العثور على 3 جثث لسودانيين في منطقة صحراوية في مدينة أسوان جنوب مصر، لقيت أسرة سودانية أخرى مصرعها خلال حادث سير في المدينة عينها.

فقد قتل في الحادث المؤلم الأب ويدعى وليد، والأم هالة جيلاني مع ابنتيهما، فيما نعت الأمانة العامة لمجلس السيادة السوداني، الأم الراحلة التي تعمل موظفة فيه. (العربية)
Advertisement

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:52 | 2024-06-08
10:36 | 2024-06-08
10:25 | 2024-06-08
10:15 | 2024-06-08
10:12 | 2024-06-08
10:00 | 2024-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24