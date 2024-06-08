كيف علّق اسماعيل هنية على تحرير 4 رهائن إسرائيليين؟

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في أوّل تعليق على تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية ناجحة، حرر فيها 4 رهائن إسرائيليين أحياء في مخيّم النصيرات، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن إسرائيل لا تستطيع فرض خياراتها على الحركة.وقال هنية في بيان: "إذا كان الاحتلال يعتقد أنه يستطيع أن يفرض علينا خياراته بالقوة فهو واهم".وأضاف أنّ "الحركة لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا أولا وقبل كل شيء". (سكاي نيوز)