Advertisement

عربي-دولي

كيف علّق اسماعيل هنية على تحرير 4 رهائن إسرائيليين؟

Lebanon 24
08-06-2024 | 07:28
A-
A+
Doc-P-1209381-638534539381975381.png
Doc-P-1209381-638534539381975381.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في أوّل تعليق على تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية ناجحة، حرر فيها 4 رهائن إسرائيليين أحياء في مخيّم النصيرات، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن إسرائيل لا تستطيع فرض خياراتها على الحركة.
Advertisement

وقال هنية في بيان: "إذا كان الاحتلال يعتقد أنه يستطيع أن يفرض علينا خياراته بالقوة فهو واهم".

وأضاف أنّ "الحركة لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا أولا وقبل كل شيء". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:36 | 2024-06-08
10:25 | 2024-06-08
10:15 | 2024-06-08
10:12 | 2024-06-08
10:00 | 2024-06-08
09:55 | 2024-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24