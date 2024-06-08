حماس ترد على تحرير 4 أسرى إسرائيليين.. ماذا قالت؟

قال مسؤول في حماس لرويترز إن تحرير إسرائيل 4 رهائن بعد 9 أشهر هو دليل على الفشل وليس إنجازا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تحرير أربعة رهائن أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.