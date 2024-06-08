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حماس ترد على تحرير 4 أسرى إسرائيليين.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
08-06-2024 | 07:58
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قال مسؤول في حماس لرويترز إن تحرير إسرائيل 4 رهائن بعد 9 أشهر هو دليل على الفشل وليس إنجازا. 
 
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تحرير أربعة رهائن أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. 
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حماس

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