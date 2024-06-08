خُطفت على دراجة نارية.. شاهدوا أول فيديو للأسيرة الإسرائيلية نوعا أرغماني التي حُررت اليوم

بعد مرور ما يقارب 9 أشهر على احتجازهم في قطاع غزة من قبل حركة حماس، أعلن الجيش الإسرائيلي "تحرير أربعة إسرائيليين على قيد الحياة كانوا محتجزين في غزة بعد عملية مركّبة" في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأظهر أول مقطع مصور للرهينة، نوعا أرغماني، البالغة من العمر 25 عاماً والتي اقتيدت على دراجة نارية خلال هجوم السابع من تشرين الأول، برفقة والدها بعدما تم تحريرها.

وكانت لقطات قديمة في تشرين الأول الماضي أظهرت حينها الفتاة، وهي مواطنة إسرائيلية من أصل صيني، تُقتاد على ظهر دراجة نارية. فيما راحت تصرخ: "لا تقتلني!".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن بوقت سابق اليوم أنه نفذ عملية قصف بري وبحري وجوي مكثف من أجل تغطية عملية استرجاع الأسرى، حسب ما أفاد الناطق باسمه. (العربية)

مشاهد متداولة للحظات الأولى لأسرى قال الجيش الإسرائيلي إنه استعادهم من قطاع #غزة#العربية pic.twitter.com/haow1qpXpn — العربية (@AlArabiya) June 8, 2024 Advertisement