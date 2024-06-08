تركيا تُوقّع اتفاقية لاستخراج الذهب في جنوب فنزويلا

وقع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اتفاقا مع تركيا لاستخراج الذهب في منطقة في جنوب البلاد تنتشر فيها أنشطة استخراج المعادن على نحو غير قانوني.



وقال مادورو إن "استثمارات تركيا تهدف إلى الحفاظ على تنمية الذهب في القوس المنجمي" في إقليم أورينوكو، وهي منطقة تبلغ مساحتها حوالي 112 ألف كيلومتر مربع، غنية بالذهب والمعادن الأخرى مثل الحديد والكولتان وتشهد أنشطة تنقيب من دون ترخيص. (سكاي نيوز)

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