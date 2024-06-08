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عربي-دولي

على خطى روسيا.. أوكرانيا تجند السجناء

Lebanon 24
08-06-2024 | 08:45
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كشفت الحكومة الأوكرانية أن 4656 مداناَ تقدموا بالفعل بطلبات للحصول على البرنامج الذي سيتعين على السجناء أن يخدموا فيه حتى نهاية الحرب قبل أن يحصلوا على حريتهم، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
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ويأتي ذلك بينما تواجه كييف خيارات صعبة مع تلاشي الموجة الأولية من المتطوعين وخسارة الأرض أمام عدو يمكن أن يعتمد على عدد سكان أكبر بثلاث مرات ونصف.

وتقول العديد من وحدات الخطوط الأمامية إنها مستنزفة ومنهكة، وتكافح أوكرانيا لتجنيد عدد كافٍ من الرجال لصد الهجمات الروسية المتزايدة.
 
وبحثاً عن مئات الآلاف من الجنود الجدد، خفضت أوكرانيا سن التعبئة، وزادت التعويضات المالية للقوات، وسعت إلى إجبار الرجال في سن الخدمة العسكرية الذين فروا إلى الخارج على العودة إلى ديارهم والقتال.

إلا أن برنامج أوكرانيا يختلف عن البرنامج الروسي لتجنيد السجناء في عدة جوانب، فعلى عكس موسكو، فإن المدانين بجرائم معينة في أوكرانيا لن يكونوا مؤهلين.
 
وقالت أولينا فيسوتسكا، نائبة وزير العدل الأوكراني، إن ذلك يشمل الأشخاص المدانين بالعنف الجنسي، والحوادث المرورية التي أدت إلى الوفاة، والقتل إذا كان لأكثر من شخص واحد أو تم تنفيذها "بقسوة خاصة"، من بين قيود أخرى. وفي حين أن السجناء الروس سيحصلون بشكل رئيسي على شطب سجلهم الجنائي بعد الخدمة، فإن الأوكرانيين لن يفعلوا ذلك. (العربية) 
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