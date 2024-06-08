قتل زوجته ودفنها في أسفل أرضيّة المطبخ!

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قام شخص في محافظة الغربية في مصر، بقتل زوجته ودفنها أسفل أرضية المطبخ.وتلقت قوات الأمن بلاغا من الجيران يُفيد بوجود انبعاثات رائحة كريهة، وبالفحص تبيّن وجود جثة متحللة لسيّدة أسفل أرضية المطبخ.وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على صبري .م، وهو زوج السيّدة، بعد التأكد من ارتكابه جريمة القتل باستخدام سكين. (العربية)