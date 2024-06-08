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مقتل قائد إسرائيلي أثناء عملية تحرير الرهائن.. هذه هويته

Lebanon 24
08-06-2024 | 09:55
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أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل الضابط في وحدة "اليمام" التي شاركت في عملية تحرير الرهائن الأربعة من منطقة النصيرات في وسط قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية أن الضابط من القوات الخاصة أرنون زامورا، البالغ من العمر 36 عاما، قتل خلال عملية تحرير الرهائن المحتجزين في غزة.
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وجاء إعلان مقتله بعد وقت من إعلان إصابته بجروح خطيرة أثناء العملية، التي أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين في مخيم النصيرات.
 
وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية ذكرت أن الضابط في وحدة اليمام، أصيب بجروح خطيرة خلال مهمة تحرير الأسرى الأربعة، لكنه توفي بعد فترة وجيزة متأثرا بجراحه. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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