نتنياهو: لن نهدأ حتى نكمل المهمة ونعيد جميع الرهائن

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن إسرائيل "لا تستسلم للإرهاب وإنها تعمل "بإبداع وشجاعة" لإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة".وأضاف نتنياهو: "نحن ملتزمون بالقيام بذلك في المستقبل أيضا. لن نهدأ حتى نكمل المهمة ونعيد جميع الرهائن إلى وطنهم، سواء الأحياء منهم أو الأموات".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تحرير أربعة رهائن أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينهم نوعا، في عملية نوعية شاركت فيها عدة جهات أمنية إسرائيلية.وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، إن نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، صادقا على العملية الخميس، دون اطلاع عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس عليها. (سكاي نيوز عربية)