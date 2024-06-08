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إقتصاد

شولتس: ندعم تطوير التنقل الكهربائي

Lebanon 24
08-06-2024 | 10:12
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أكّد المستشار الألماني أولاف شولتس، أهمية المضي نحو وسائل النقل الكهربائية لضمان مستقبل صناعة السيارات.

وفي كلمة ألقاها في مقر شركة "أوبل" في روسيلهايم، والتي تحتفل بمرور 125 عاما على تأسيسها، قال شولتس: "أقول اليوم، عشية الانتخابات الأوروبية، نحن ندعم تطوير التنقل الكهربائي".
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وأضاف شولتس أن "التراجع الآن لا يُعرّض للخطر كل ما تم تحقيقه بالفعل فحسب، بل يهدد أيضاً نجاحنا المستقبلي وازدهارنا المستقبلي كدولة صناعية، يُعتبر قطاع السيارات احدى ركائزها". (سكاي نيوز)

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